#Juve a Caselle, alle 13 la partenza per la tournée statunitense pic.twitter.com/4scnTTRMM3 — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 21, 2022

. Al via oggi il Summer Tour 2022, che la vedrà impegnata in tre gare negli Usa. I bianconeri atterreranno a Las Vegas, dove si terrà anche la prima conferenza stampa di Max Allegri e il primo allenamento all’Allegiant Stadium. Nella notte italiana tra domani e sabato (ore 5) contro i messicani del Deportivo Guadalajara l'esordio, poi il Barcellona il 27 luglio (ore 2.30) al Cotton Bowling Stadium di Dallas, mentre il 31 luglio andrà in scena Real Madrid-Juventus (ore 4), ultimo appuntamento al Rose Bowl Stadium di Los Angeles.Ecco FOTO e VIDEO in diretta da Caselle: