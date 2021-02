Un tour de force senza tregua e senza paracadute. Così La Stampa definisce i prossimi impegni di campionato della Juventus, che si troverà ad affrontare nel giro di 10 giorni Roma, Inter, Napoli e Porto, tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Nessun margine d’errore, nessuno spazio per una piccola pausa, la spina dovrà essere saldamente attaccata alla presa della corrente per evitare cali di tensioni o, peggio ancora, blackout. I bianconeri dovranno mantenere la guardia alta, come fatto nell’inizio di questo 2021 in cui ha vinto 9 delle prime 10 partite. Adesso il momento della verità, in cui Pirlo dovrà essere bravo ed astuto nel gestire i propri giocatori, soprattutto sotto il punto di vista nervoso.