Prezzi dei biglietti

Intero: A partire da €29 online, €30 in biglietteria

Under 16: A partire da €24 online, €25 in biglietteria

Juventus Member: A partire da €24 online, €25 in biglietteria

Official Fan Club: A partire da €25

Gruppi (almeno 25 persone): A partire da €25

Invalidi (presentando certificato di invalidità al 100%): A partire da €25

Under 5: Gratis

Disabili (presentando certificato di invalidità al 100%): Gratis

Come prenotare?



Cosa mostra il tour dello Stadium?

Vuoi vivere l'emozione di percorrere i luoghi dove lae ildellasi fondono in un'unica esperienza epica? Ti presentiamo il toure dello Juventus Museum , un'opportunità unica per i veri appassionati di calcio e non solo.Il Museo è una struttura all'avanguardia dedicata a celebrare i successi e i momenti indimenticabili della Juventus. Oltre alla ricca storia del club, ospita mostre interattive e installazioni moderne che coinvolgono e affascinano i visitatori di tutte le età.In abbinamento allo Juventus Museum, iloffre l'opportunità di esplorare le zone più esclusive dell'Allianz Stadium, accompagnati da guide esperte che condividono storie e aneddoti legati alla gloriosa storia della squadra.Per garantirti un posto nel tour, soggetto a disponibilità limitata, ti consigliamo di acquistare i biglietti online in anticipo. La biglietteria del Museo venderà eventuali posti rimasti invenduti.Il prezzo del biglietto include la visita guidata dell'Allianz Stadium, con partenze agli orari prestabiliti, e l'accesso libero al Museo, da esplorare durante gli orari di apertura.Ricorda che il tour dell'Allianz Stadium non è adatto a persone non deambulanti o con difficoltà motorie, a causa della complessità del percorso che prevede lunghi camminamenti, rampe e scale. Tuttavia, sono disponibili tour ad hoc due volte al mese per queste persone.Per prenotare, invia una email a museum@juventus.com.Non perdere l'opportunità di vivere da vicino l'emozione di essere parte della storia della Juventus. Acquista ora i tuoi biglietti e preparati a un'esperienza indimenticabile!Si parte dalla parte interna dell'Allianz Stadium, con accesso alle sale esclusive e - successivamente - agli spogliatoi della prima squadra.Il tour dello Stadium ti porterà inoltre a bordocampo, dove potrai vivere l'esperienza esattamente come quella di un giocatore.