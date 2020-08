Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha fatto oggi visita al Napoli, che si sta preparando a Castel Volturno per la sfida contro il Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole riferite a Sky Sport: "Ma gli ho portato tanta energia. Spero che Gattuso possa passare a Barcellona, lo spera tutta Italia. Ho trovato Gennaro in forma, sta alla grande. Spero poi possa passare anche la Roma. Zaniolo? Per il Pallone d'oro la strada è lunga, deve dare continuità a quello che sta facendo".