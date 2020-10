Francesco Totti ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair nella quale ha parlato anche della sua carriera. In particolare ha voluto smentire le voci per cui avrebbe esercitato pressioni sugli allenatori, dannose per lo spogliatoio. Nel farlo, ha indirettamente parlato della Juventus. Ecco le sue parole: "Non ho mai detto 'Fai giocare questo o fai giocare quello'. Non ho mai chiesto niente, a parte di poter vincere. È vero, volevo. Volevo giocatori forti come Buffon, Thuram e Cannavaro perché non avevo nessuna voglia di fare il bamboccio mentre gli altri festeggiavano".