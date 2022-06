Le parole di Francesco Totti a Sky, sulla possibilità che Dybala possa trasferirsi alla Roma:



"Perché non ne parlo? Perché so come è andata... E ormai penso sia finita. Non dipende solo da Dybala, fosse solo per lui ci sarebbero buone speranze. Zanetti è stato più bravo di me nel convincere Dybala? Non tocco questo argomento, è meglio. Dybala-Lukaku all'Inter? Sarebbe coppia formidabile, estro di Dybala e forza di Lukaku. Sarebbe binomio top, tutti li vorrebbero".