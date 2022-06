Ai microfoni di Sky Sport, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il futuro di Paulo Dybala, accostato più volte ai giallorossi.



'Ho parlato con lui di alcune cose, penso che lui abbia recepito ma non sta solo a lui decidere quale sarà il suo futuro. Dargli la 10? Se lui volesse prenderla, sì, ma da quanto ne so non la vuole. Penso che prenderebbe la 21'.