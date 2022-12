Intervenuto sul canale Twitch di Bapi Tv, l'ex capitano e bandiera della Roma Francesco Totti ha parlato anche del momento che sta vivendo Cristiano Ronaldo.'Mi sembra di riviverla in me stesso. Da fuori è sempre facile parlare e solo loro sanno cosa è successo veramente. Stiamo parlando di uno dei più forti della storia e bisogna portargli rispetto. Con i modi e con i tempi si può mettere da parte il giocatore che è stato. Ha fatto tanto per tutti'.