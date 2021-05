In occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus Francesco Totti fa il suo esordio come Serie A Ambassador: "E' un ruolo importante, significativo, dopo tanti anni in campo è un piacere essere in questo nuovo ruolo - ha detto alla Rai - Buffon? Io penso che se dipendesse da lui continuerebbe a giocare. Ha detto che con la Juve è finito un ciclo, e se gli arrivasse un'offerta allettante si metterà seduto per valutarla. Dove andrà? Non lo so, è tanto che non lo sento. Ma farà la sua scelta migliore come ha sempre fatto.