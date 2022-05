Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Juve-Inter. Ecco il suo commento prima della finale di Coppa Italia: "Una serata particolare, queste sono sempre finali importanti per ottenere almeno un trofeo in stagione. Ci aspetta una partita bellissima, speriamo ci siano tanti gol e che vinca il migliore. Favoriti? Stiamo parlando di due grandi squadre, con giocatori fortissimi, può uscire di tutto. Dybala? Stiamo parlando di un top player, che scende in campo sempre con un'altra testa. Per lui non sarà una partita semplice, anche perchè sarà una delle ultime, ma da professionista qual è la disputerà come ha sempre fatto, non penserà a quello che sarà il futuro e farà il campione".