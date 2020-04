Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato anche di Gianluigi Buffon, portiere della Juve, in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro: "Alcuni giocatori non volevano neanche passare per Roma, poi hanno visto che spettacolo hanno organizzato".



SU BUFFON - "Te lo dico io, vuole giocare fino a cinquant'anni. Ma può giocare altri due-tre anni, tanto sta in porta e fa il secondo!".



SU BALOTELLI - "L'altro giorno ci siamo sentiti, poi per messaggio una volta gli ho scritto 'ringrazia che non ti ho preso bene con quel calcio'. Mario non riesce ad allenarsi senza riscaldamento? Pensa se lo avesse allenato Zeman...".