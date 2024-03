Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex attaccante della Roma, Francesco Totti, ha voluto chiarire la questione legata alle sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa su Paulo Dybala.'Io non sono un dirigente, ma semplicemente un tifoso della Roma e per questo posso dire ciò che voglio. Alla domanda se fossi un dirigente giallorosso cosa avrei fatto con Dybala, ho detto che ci avrei pensato bene a confermarlo visto che disputa il 50% dei match - ha esordito -. Con ciò non volevo attaccare Paulo anche perché ho sempre pensato che sia un top player tant'è che per primo ho cercato di portarlo alla Roma. Quando in campo c'è lui, la squadra cambia volto'.