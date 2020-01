Your browser does not support iframes.

Pjanic scrive, Totti risponde. Il legame c'è ancora nonostante gli anni della Roma siano piuttosto lontani, ma è rimasto forte così come la stima che scorre tra i due. E così, l'ex capitano giallorosso, momentaneamente fuori dal mondo del pallone, ha replicato all'ultima foto del bosniaco sui social. Pjanic, infatti, ha postato una foto dall'allenamento odierno, in copertina lui e Cristiano Ronaldo. Il commento di Totti: "Scarsi", con tante faccine che ridono.



Da lì in poi immediate le risposte dei tifosi, bianconeri e non solo, con Totti che è stato al gioco, scherzando con loro, ma senza con ironia pungente. "Grande francè, facciamo sempre un campionato a parte?", ha chiesto uno juventino, ricordando le sue parole da calciatore in seguito ad alcune polemiche arbitrali. "Sempre", ha risposto l'ex numero 10. E poi ancora: "Francè ma com'è tutto questo scherzare con l'ambiente juventino, mó? Non ti stavamo sul cazzo? Dobbiamo prendere un social a parte come il campionato?". "Ma tu gli amici juventini non cè li hai?", ha chiosato Totti.



Nella nostra gallery tutto il siparietto.