Nuovo lavoro da scout/procuratore per Francesco Totti, che vuole trovare giovani talenti da far crescere sotto la sua ala per portarli ad alti livelli. Tra i suoi obiettivi c'è anche un giocatore che la Serie A ha imparato a conoscerla bene quest'anno, e sul quale la Juventus ha già messo gli occhi: “Tonali è il più forte di tutti, in quel ruolo nessuno come lui - ha detto l'ex capitano della Roma - Proverò a prenderlo, se è sveglio viene subito con me, se dorme in piedi invece… (ride, ndr). In estate penso andrà via dal Brescia, anche se dipenderà dal mercato post coronavirus”.