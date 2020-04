Ancora Francesco Totti, senza mezzi termini, come in tutte le recenti interviste rilasciate. Durante una diretta su Instagram con Luca Toni, l'ex capitano ha toccato tasti importanti del suo rapporto con la Roma raccontando la difficoltà del momento attuale con il club di Pallotta: “Ci sono rimasto male perché alla Roma ho dato tutto, mi sarei tagliato anche la gamba. Quando vado a Trigoria, ci porto mio figlio Christian ma poi rimango fuori. Non sono mai più entrato. I miei amici che lavorano dentro escono a salutarmi, a me spesso viene anche da piangere… ma dentro non sono mai più entrato. Ogni volta che porto Cristian agli allenamenti non varco i cancelli di Trigoria. Rimango lì e mi metto a piangere perché penso che dopo 30 anni di Roma, non posso entrarci”.