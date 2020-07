Luis Hasa, centrocampista, ha una dote che non tutti hanno: sa essere universale. Che sembra una caratteristica di un telecomando, che in fondo non si discosta poi dal suo modo di giocare. Perché Luis è bravo soprattutto a infilarsi tra le maglie della difesa e a rispolverare il vecchio feeling di un giovanissimo amore: quello per il gol. Se n'è accorto Francesco Totti, che ha subito provato a prenderlo nella sua nuova agenzia di scouting: ecco, ce l'ha fatta. Il talento ha riconosciuto come sempre il talento. E allora arriva la stretta di mano, gli abbracci e i sorrisi. Nuova avventura per il 10 bianconero. Con uno dei 10 più forti di sempre.