Ilary Blasi ha rivelato nuovi dettagli sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti nel libro autobiografico "Che stupida", pubblicato il 30 gennaio. Nel libro, Blasi descrive come Totti avrebbe cancellato dei video dal sistema di sorveglianza della loro villa all'Eur, durante un periodo in cui lei era in vacanza in Africa subito dopo l'annuncio della separazione. Durante questo periodo, Totti avrebbe organizzato delle grigliate nella loro casa di famiglia, con Noemi Bocchi tra gli ospiti.Il libro affronta anche la reazione di Totti dopo la divulgazione delle voci sul presunto legame tra Blasi e Cristiano Iovino. Blasi rivela che Totti era ossessionato dal dubbio e la svegliava di notte per fare domande a bruciapelo, cercando di capire se lei rimaneva coerente nelle sue risposte. Questo comportamento ha portato a discussioni notturne piene di delusione, rabbia e paura, che hanno continuato fino all'alba.