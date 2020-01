La nuova vita di Francesco Totti dopo la carriera da calciatore della Roma, sta cominciando a prendere forma. L'ex Capitano giallorosso, dopo il periodo infelice da dirigente nella società capitolina, ha deciso di intraprendere la strada dello scouting, con la "​‘CT Number Ten 10" in rampa di lancio. Come riportato dal settimanale Chi, Totti avrebbe puntato Salvatore Esposito, giovane talento dell'Inter, come primo innesto, mentre segretamente sta lavorando per portare nella propria scuderia anche Federico Chiesa, su cui la Juve ha messo gli occhi da tempo.