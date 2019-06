di Lorenzo Bettoni

Quando parla lui fa sempre discutere anche perché certe parole, da Roma, fanno il giro dell'Italia e del Mondo nel giro di mezzo secondo. Oggi Francesco Totti ha annunciato l'addio alla Roma e svelato retroscena di mercato che interessano anche alla Juventus. "La Roma fatto scelte di vendere giocatori più forti per incassare soldi al 30 giugno. Facile così tamponare i problemi che ci sono sul Fair Play. Bisogna essere trasparenti però coi tifosi". Musica per le orecchie della Juve perché i bianconeri guardano nella capitale per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.



NOMI CALDI - Kostas Manolas è un nome che in questi giorni circola con insistenza. Il greco ha una clausola da 36 milioni di euro pagabile in due anni ma al momento il Napoli è in pole, forte di un accordo con il calciatore. La società bianconera aveva sondato l'ex Olympiacos qualche mese fa lasciando tutto in stand-by per valutare il profilo caratteriale del difensore che al contrario di quello tecnico non convince al 100%. Ma la Juve ha promesso a Maurizio Sarri che arriverà anche un nuovo centrocampista oltre ad Aaron Ramsey. Oltre a Pogba e Milinkovic-Savic, non tramonta l'idea Pellegrini, che non ha ancora rinnovato ed ha una clausola da 30 milioni di euro, oltre a Nicolò Zaniolo. Paratici parla regolarmente con l'agente del calciatore Vigorelli e anche se per la Roma Zaniolo non è incedibile, ci vogliono almeno 70 milioni di euro per strapparlo ai giallorossi.





CHI VUOLE LA ROMA - Ma anche i capitolini hanno i fari puntati in casa Juve. Piacciono Mattia Perin e Gonzalo Higuain che la Juve vorrebbe inserire in qualche scambio per abbassare il prezzo dei suoi obiettivi di mercato. La Roma però accetta solo cash, almeno per ora, perché prima del 30 giugno c'è bisogno di cedere per questioni di bilancio. Il mercato è già pronto ad infiammarsi sull'asse Roma-Torino.



