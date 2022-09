Dopo le parole di Totti di questa mattina, non tarda ad arrivare la replica di Ilary Blasi: "Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti. Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Il suo avvocato, Alessandro Simeone, spiega che le parole dello storico capitano della Roma non cambieranno, almeno nel brevissimo tempo, la strategia comunicativa e legale scelta dalla conduttrice televisiva da quando è esploso lo scandalo della separazione, con annessi tradimenti, pedinamenti, accuse e frecciatine rilasciate ad amici e quindi arrivate sulle prime pagine dei giornali.“Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, è la decisione di Ilary, che resta in silenzio mentre tutto il mondo che la circonda continua a parlare di quella che sembrava essere una fiaba, adesso terminata senza un lieto fine. Se poi si rendesse indispensabile, la conduttrice si confesserebbe a Verissimo, la trasmissione dell'amica Silvia Toffanin, lo schema della puntata sarebbe già pronto