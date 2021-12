Francescoha parlato della Nazionale azzurra a margine di un evento targato Digitalbits: "Due-tre mesi fa eravamo qui a festeggiare l’Europeo, parliamo di una squadra top. Grazie a Mancini e ai ragazzi che ci hanno fatto salire di nuovo sul tetto d’Europa. Ora abbiamo gli spareggi e non sempre ci dice bene, ma dobbiamo essere tutti uniti e tifare Italia un Mondiale senza Italia sarebbe un disastro per tutti. Noi vogliamo tornare sul tetto del mondo di nuovo".L'Italia se la vedrà con Macedonia ed eventualmente Portogallo nei playoff per Qatar 2022.