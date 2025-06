NTB/AFP via Getty Images

Totti: 'Esonero Spalletti? Non sappiamo la verità'

59 minuti fa



Le parole di Francesco Totti a Il Messaggero:



"Gattuso e De Rossi? Sarebbe comunque un bel centrocampo cattivo e tecnico. Sono due personaggi importanti. Gattuso ha cominciato diversi anni prima, ha più di esperienza ma quando alleni la nazionale è tutt’altro scenario. Il rifiuto di Ranieri? Non è mica il salvatore della patria.



L'esonero di Spalletti? Non sappiamo la verità. hanno preso la decisione di comunicarlo prima della partita con la Moldova, di solito si aspetta sempre dopo. è una loro scelta, l’importante è che l’Italia torni ai Mondiali. Se ho inviato un messaggio a Spalletti? per adesso no".