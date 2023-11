L'ex attaccante della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Bobo Tv, in onda per la prima volta sui canali della Lega Serie A RDS, dove ha parlato anche di quelli che a suo modo di vedere sono la miglior coppia di attaccanti del campionato.'Dybala è il fulcro di questa squadra, e poi c'è la forza di Lukaku. Da ex calciatore dico che è la più forte coppia del campionato, è perfetta. Spero che ce lo dimostrino di più'.