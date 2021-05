2









Francesco Totti e il figlio insultati al Mapei Stadium. Anzi no, osannati. Nella serata di ieri è iniziata a circolare una notizia: l'ex Roma, ospite a Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia come ambasciatore della Lega, è stato avvicinato da alcuni tifosi della Juventus e da loro insultato, mentre era in compagnia del figlio. Così scrive la Gazzetta, che riporta anche anche di qualche attimo concitato per Totti e il suo primogenito di quasi 16 anni che si sono trovati coinvolti mentre erano in auto e contemporaneamente erano in corso tafferugli tra tifosi e forze dell’ordine.



Una notizia subito smentita da Totti sui social: "Ritornare allo stadio a vedere la partita di pallone con il proprio tifo è stato emozionante. Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosi juventini, anzi ci hanno osannato. Viva lo sport".