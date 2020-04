Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, in una diretta Instagram con Luca Toni ha parlato, oltre che della nostalgia di Trigoria e del campo di calcio, anche di Paulo Dybala, attaccante della Juve.



SU DYBALA - "Beh, Dybala. Alla Juve gioca poco? Ma hai visto che concorrenza ha? Purtroppo in una grande squadra ci sono tanti giocatori forti, devi fare delle scelte. L'allenatore deve essere bravo a gestire in questi casi. Dybala alla RomaPenso che questo tipo di giocatori vuole vincere, conta solo quello per loro".