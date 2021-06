Francesco Totti, nominato Ambassador delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ha parlato di Mourinho e della Nazionale.



ITALIA - "La Nazionale ha compattato il Paese, le cose stanno andando bene. Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese. Speriamo di arrivare più avanti possibile perché è tanto tempo che manca un Europeo all'Italia, penso che questo può essere l'anno giusto".



MOURINHO - "Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo,. Sarebbe stato bello essere allenato da Mou? Quando ero giovane si..."



FUTURO - ”Un mio ruolo nella Roma? Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo. Se mi chiamano? Il mio telefono è spento".