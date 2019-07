In diretta da Sabaudia per Sky Sport 24, Francesco Totti si è trattenuto sulle questioni di calciomercato, ma non solo. Il parallelo al contrario, con lui, è facile da fare: per un Totti che va via da Roma, c'è un Buffon che torna alla Juventus. Pazzesco, per il Pupone. "E' un'estate strana, non pensavo di prendere questa decisione. Non pensavo che Buffon tornasse alla Juve, ma questo è il bello del calcio e l'amiamo per questo motivo qui. Gli ho parlato due, tre giorni fa, ero incredulo quando me l'ha detto". Intanto, il giro delle punte? Totti lancia un'idea per Inter e Juve: "Icardi-Higuain? Chissà, non lo so come va a finire. Magari fanno uno scambio...".