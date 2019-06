Durante la conferenza stampa d'addio alla Roma, Totti ha confermato che Sarri era un obiettivo dei giallorossi: "Sarri era un pallino di quella persona che dici tu (Baldini ndr). E' normale che sia un grande allenatore che se fosse venuto avrebbe fatto comodo ma era sotto contratto con il Chelsea anche se aveva problemi con il club. In questo momento però parliamo del nulla. Fonseca deve trovare un ambiente tranquillo e sereno, una strada percorribile e senza intoppi. La gente già lo stima. Da quello che ho visto è un grande allenatore che ha fatto bene allo Shakhtar, spero possa far bene con noi. Perché Sarri e Conte hanno detto no? Parlo di Antonio, non voleva rivoluzioni ma continuazione e qui prima di tutto si vuole vendere. Voleva una squadra dal quarto posto in su".