La cessione di Miralem Pjanic è in prima pagina su tanti giornali da giorni, in Italia come in Spagna. Francesco Totti, durante una diretta con Alex Del Piero, ha sorriso proprio per l'incursione di Pjanic: "Miralem non fare il furbo (ride perché il centrocampista della Juve è entrato nel live, ndr). Che giocatori che ci sono in giro comunque - dice Totti -. Pochi, ma forti ce ne sono ancora. Ve lo dico io, Pjanic è veramente tra i più forti, per me è fortissimo. Se ne parla troppo poco". Un avviso proprio alla società bianconera?