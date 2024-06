Intervenuto nel corso dell'evento "Guardala Con Totti" organizzato da Betsson Sport, l'ex numero dieci della Nazionale italiana, Francesco, ha risposto a una domanda riguardante quali giocatori di Euro 2024 avrebbero potuto far parte della squadra che vinse i Mondiali del 2006 in Germania. Totti ha dichiarato: "Tre o quattro, forse anche di più.sarebbero stati perfetti nella rosa del Mondiale del 2006". Queste parole hanno suscitato grande interesse e dibattito tra i tifosi e gli esperti di calcio, evidenziando il talento e le qualità dei due giocatori, che secondo Totti avrebbero potuto contribuire significativamente al successo dell'Italia in quel memorabile torneo.