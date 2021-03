Il più atteso nel derby contro il Torino è un giocatore che con ogni probabilità non partirà titolare: si tratta di Paulo Dybala, che si è finalmente messo alle spalle i problemi fisici e sabato dovrebbe rientrare almeno in panchina per poi magari giocare uno spezzone di gara. Intanto la trattativa per il suo rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è ancora bloccata, il giocatore potrebbe partire in estate e il Tottenham ci sta pensando di nuovo dopo aver già fatto un tentativo non andato a buon fine a causa del nodo legato ai diritti d'immagine. Oggi Dybala si è 'liberato' da quel problema e gli Spurs avrebbero via libera per affondare il colpo.