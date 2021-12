Ildiè stato eliminato dalla: l'Uefa l'ha di fatto escluso infliggendogli un 3-0 a tavolino, a favore del Rennes, per la mancata disputa del match previsto lo scorso 9 dicembre, saltato a causa dei contagi da Covid-19 all'interno del gruppo squadra degli inglesi. Gli Spurs hanno quindi chiuso il girone al terzo posto, dietro ai francesi e al Vitesse. Un'eliminazione clamorosa, dato il girone oggettivamente alla portata. Per Antonio, di fatto, prosegue il pessimo rapporto con le competizioni europee. Gli Spurs, comunque, da adesso potranno concentrarsi sulla rincorsa al quarto posto in Premier League.