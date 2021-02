La Juventus rischia di perdere a parametro zero il difensore classe 2002 Radu Dragusin. Lanciato in prima squadra da Pirlo nei mesi scorsi, il difensore romeno è in scadenza di contratto e ha attirato l'attenzione di diversi club. La Juve è tranquilla perché convinta che il giocatore rinnoverà con i bianconeri, intanto secondo Tuttosport oltre al Lipsia c'è anche il Tottenham che sta lavorando per avviare i contatti con l'entourage del giocatore.