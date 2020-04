L'esonero non basta, per Mauricio Pochettino arriva un'altra 'beffa': ora il Tottenham gli chiede il taglio dello stipendio. Nonostante gli Spurs lo abbiano sostituito lo scorso novembre con José Mourinho, il tecnico argentino non ha trovato uan nuova panchina ed è ancora sotto contratto con il club londinese. Un contratto pesante, da 8,5 milioni di sterline (al cambio quasi 10 milioni di euro), da rivedere per l'emergenza coronavirus: nessuno sconto, come riferisce Sky Sports UK il Tottenham ha contattato Pochettino con la prospettiva di rivedere il salario, in linea con le altre discussioni in atto con giocatori e membri dello staff a libro paga.