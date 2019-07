Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma resta tutto da definire. Il rinnovo di contratto con il club giallorosso non arriva e la Juventus è pronta al pressing sul mercato in caso di mancato accordo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra, però, c'è anche una big di Premier League pronta all'assalto al gioiello classe '99: si tratta del Tottenham, che è pronto a mettere sul piatto il cartellino del difensore Toby Alderweireld, altro obiettivo dei bianconeri, per convincere la Roma.