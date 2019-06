Il Tottenham lavora sul mercato per rinforzare la squadra agli ordini di Mauricio Pochettino. Gli Spurs stanno guardando in Italia per puntellare il centrocampo. Finora i loro sforzi si sono concentrati sul pressing ai danni della Roma. Infatti, la formazione inglese vorrebbe mettere gli occhi su due gioielli: Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Il primo è anche un obiettivo della Juventus: i bianconeri stanno cercando di trovare la formula giusta per portare a Torino il gioiello azzurro. Il Tottenham si era fatto avanti, ma nelle ultime ore sembra aver deciso di insistere per Pellegrini. Lo riporta Sky Sport.