Non solo Niccolò Zaniolo. La Roma deve alzare il muro per difendere i suoi gioielli. Il più corteggiato è il centrocampista classe 1999 esploso nell'ultima stagione, ma non è l'unico. Per ora le insidie principali per l'azzurrino sono Juventus e Tottenham, anche se ultimamente gli Spurs hanno messo nel mirino Alessandro Florenzi. Il cambio di programma può risultare un grande assist per la Vecchia Signora che già gode delle preferenze di Zaniolo. La chiusura dell'affare potrebbe essere davvero molto vicina.