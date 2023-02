In conferenza stampa, il vice-allenatore del Tottenham Cristian Stellini ha rilasciato delle dichiarazioni sulla condizione di salute di Antonio Conte.'Da quando è tornato ha sentito che fosse ha sottovalutato il decorso post operatorio. Avvicinandosi alla partita lo stress gli ha causato dei problemi e quando ha parlato col medico gli ha detto che doveva prendersela comoda. Tornerà presto ma non così presto come vorrebbe. Ci sentiamo ogni giorno e ogni volta mi dice di voler tornare". E ancora: "La salute è più importante, per questo motivo il club, Antonio e lo staff medico hanno preso questa decisione. Non conosciamo i tempi di recupero. Il dottore ha un'idea ma è più che altro una questione di come Antonio si sente. L'operazione non è stata semplice, Antonio non al 100% non è Antonio'.