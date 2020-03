Dopo varie iniziative da altri club inglesi, anche il Tottenham scende in campo per fronteggiare il coronavirus. Gli Spurs, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato che lo stadio verrà messo a disposizione per fronteggiare l’emergenza scatenata dal Covid-19, pandemia che sta affliggendo il mondo: "Da oggi il nostro stadio verrà utilizzato per supportare le persone colpite da coronavirus nella nostra comunità. Il club ha offerto alla Nhs le sue strutture: il parcheggio sotterraneo dello stadio verrà utilizzato come base dalla London Food Alliance per l’approvvigionamento di generi alimentari per le persone più vulnerabili".