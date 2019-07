Tottenham e Juventus si troveranno presto in campo per la prima amichevole estiva, ma nel frattempo hanno obiettivi molto simili, se non addirittura comuni. Infatti, Spurs e bianconeri si stanno dando battaglia per Nicolò Zaniolo, il grande sogno per il centrocampo di entrambe le formazioni. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, gli inglesi avrebbero cambiato bersaglio, restando comunque in casa Roma. I vicecampioni d'Europa hanno messo nel mirino Alessandro Florenzi, offrendo in cambio il cartellino di Toby Alderweireld. Se così fosse, la Juve si troverebbe la strada spianata per assicurarsi il baby talento azzurro classe 1999.