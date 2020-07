Secondo il Daily Telegraph, il Tottenham ha rifiutato uno scambio tra centrocampisti proposto dalla Juventus, che offriva il gallese Aaron Ramsey (29 anni ex Arsenal) per arrivare al francese Tanguy Ndombele (23 anni ex Lione). Sarebbe stato l'ennesimo scambio che i bianconeri avrebbero provato a mettere in piedi in questo mercato dopo quelli chiusi nei giorni scorsi tra i quali, il più importante, è stato quello che porterà dal 1° settembre Arthur a Torino e Pjanic al Barcellona.