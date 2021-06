Dopo il triennio di vittorie alla Juventus, Fabio Paratici e Antonio Conte potrebbero presto tornare a lavorare assieme, a Londra. Infatti, il Tottenham sta spingendo sull’acceleratore per creare un’asse dirigenza-tecnico tutto italiano, portando in Inghilterra sia l’ex dirigente della Juve che l’ex tecnico dell’Inter. Stando a quanto riporta La Repubblica, è stato proprio lo stesso Paratici a telefonare a Conte per presentargli l’opportunità Spurs, nonché la possibilità di poter tornare a collaborare per vincere.