La Juventus ha avviato da mesi i contatti con l'entourage di Tanguy Ndombélé, considerato un'alternativa di lusso agli obiettivi "top" per il centrocampo bianconero. Un'alternativa che esige comunque un investimento corposo, con l'Olympique Lione a battere cassa. Ad accontentare il presidente Aulas potrebbe essere allora il Tottenham, che secondo il Sun sta preparando una ricca offerta per il gioiello francese. L'offerta degli Spurs sarebbe superiore ai 50 milioni di euro: Ndombélé può essere il regalo perfetto per Pochettino, il trasferimento a Londra è più vicino.