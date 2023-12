Recupero lampo per Rodrigo. L'ex, fermo da circa da un mese per una lesione alla caviglia, è tornato in campo con ilgià questo pomeriggio nonostante il suo rientro fosse atteso verso la fine di febbraio. Una notizia, questa, che potrebbe andare a influire anche sugli stessi bianconeri: l'indisponibilità dell'uruguaiano, infatti, sembrava precludere la partenza a gennaio di Pierre-Emile, uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per il centrocampo, che invece a questo punto potrebbe essere liberato dagli Spurs con più facilità.