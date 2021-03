Il Tottenham sta seriamente pensando a. Un anno fa il club inglese è stato vicino all'argentino, ora è pronto a tornare all'attacco in vista della prossima stagione. Secondo il Daily Star infatti gli Spurs sono pronti a sacrificare Dele Alli, che piace al Psg, per arrivare a Dybala. La Joya ha il contratto fino a giugno 2022 con la Juventus, ma i bianconeri stanno valutando una cessione in estate per non perderlo a zero tra un anno.