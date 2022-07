Non solo mercato in uscita però, la tappa milanese dipuò offrire l'occasione per tornare a ragionare su un vecchio pallino del dirigente fin dai tempi della Juventus, Nicolò Zaniolo. C'è stato un netto riavvicinamento tra il trequartista e la Roma negli ultimi giorni, ma la cessione non è ancora uno scenario escluso del tutto. Servono però le giuste condizioni, una ricca offerta che convinca i giallorossi, più propensi comunque a valutare ipotesi estere piuttosto che consegnare Zaniolo a rivali in Italia. Tanti nomi su cui riflettere in entrata e in uscita, inizia la missione milanese di Paratici.