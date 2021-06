Merih Demiral fu portato alla Juventus da Fabio Paratici, che ne portò a termine l'acquisto dal Sassuolo. E adesso Paratici potrebbe prendere il difensore turco pure al Tottenham. L'ex direttore sportivo bianconero ora lavora per gli Spurs e, secondo Tuttosport, potrebbe essere proprio lui a permettere alla Juve di realizzare una plusvalenza per Demiral. La concorrenza però è abbastanza nutrita, con l'Everton e l'Atalanta che si sarebbero già palesate per il giocatore 23enne. Come alternativa il club bianconero avrebbe già individuato Nikola Milenkovic della Fiorentina.