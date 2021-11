Fabio, direttore sportivo del, è intervenuto in conferenza stampa nel corso della presentazione ufficiale di Antoniocome nuovo allenatore degli Spurs. "Quando abbiamo iniziato allanon vincevamo subito, per un po' di tempo non abbiamo vinto" ha dichiarato il dirigente, rispondendo a una domanda in merito alla possibilità di riportare subito il club londinese al successo. "Non è che penso: dobbiamo vincere questo o quello, ma dobbiamo competere per vincere, questo sì ed è importante. Quando arriveremo a quel livello vogliamo chiaramente migliorare e vincere qualche trofeo. È un percorso che fai giorno per giorno, agendo e lavorando sodo. Devi essere concentrato, niente più". E ancora su Conte: "Ho lavorato con Antonio in passato, ma era un club diverso. Le mie aspettative? Lo conosco bene, quindi so che lavora sodo, ha tanta conoscenza, è uno dei migliori allenatori al mondo e ha un curriculum che parla da solo".