Non si ferma il mercato di rafforzamento del Tottenham. I vicecampioni d’Europa vogliono consegnare a Mauricio Pochettino una formazione ancora più forte di quella arrivata a disputare un’incredibile finale di Champions League. Il reparto destinato a subire le principali modifiche è il centrocampo. Gli Spurs avevano puntato fortemente Nicolò Zaniolo, inserendosi in una trattativa che vedeva il giocatore della Roma vicino alla Juventus. Negli ultimi giorni, il Tottenham ha cambiato obiettivi, concentrando tutte le forze su Giovani Lo Celso e Bruno Fernandes. Al momento gli inglesi avrebbero offerto 40 milioni per il centrocampista del Betis Siviglia, mentre per l’ex Sampdoria la trattativa è in standby, come riportato dal Mundo Deportivo. La Juventus può approfittare della situazione accelerando per Zaniolo.