Il Tottenham è un club che si sta legando a doppio filo con gli ex Juventus. Soprattutto per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, che sarà ricoperto da Fabio Paratici. Mentre il nuovo allenatore pare che non sarà Antonio Conte. Chi si siederà dunque sulla panchina che fino a poco tempo fa è stata di Mourinho? Secondo il Sun gli Spurs stanno trattando con Erik Ten Hag, che però si sta prendendo dei giorni per decidere dato che deve parlarne a fondo con l'Ajax, squadra che allena da quattro anni.